Постпред Китаю в ООН оголосив про засідання Радбезу в річницю початку війни в Україні

Радбез ООН збереться 24 лютого - у річницю початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Деякі країни вже подали запит на проведення засідання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію постпреда Китаю в ООН Фу Цуна.
"Під час головування Китаю (у Радбезі ООН - ред.) буде дуже важлива річниця - 24 лютого, саме цього дня три роки тому почався конфлікт в Україні", - розповів Фу Цун.
За його словами, вже є країни, які пропонують провести засідання Радбезу в цей день.
"Як голова Радбезу Китай має вжити відповідних заходів відповідно до правил і процедур", - додав він.
Фу Цун також припустив, що Росія запропонує провести інше засідання і Китай буде зобов'язаний його організувати.
Варто зауважити, що Китай головує в Радбезі ООН у лютому.
Нагадаємо, 16 січня за запитом Словенії та США вже проходило засідання Радбезу ООН щодо України.
Головною темою засідання стала "Підтримка миру і безпеки України".
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