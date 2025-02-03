Постпред Китая в ООН объявил о заседании Совбеза в годовщину начала войны в Украине

"Во время председательства Китая (в Совбезе ООН - ред.) будет очень важная годовщина - 24 февраля, именно в этот день три года назад начался конфликт в Украине", - рассказал Фу Цун.

По его словам, уже есть страны, которые предлагают провести заседание Совбеза в этот день.

"Как председатель Совбеза Китай должен принять соответствующие меры в соответствии с правилами и процедурами”, - добавил он.

Фу Цун также предположил, что Россия предложит провести другое заседание и Китай будет обязан его организовать.

Стоит заметить, что Китай председательствует в Совбезе ООН в феврале.