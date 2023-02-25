Постпред Естонії: Реформа Ради безпеки ООН дала б їй нове життя

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EER .

"З точки зору реформи безпеки, це дасть нове дихання. Зрозуміло, що якщо так продовжуватиметься й надалі, конфлікти можуть розростатися, а один із найважливіших органів всесвітньої організації не зможе їх вирішити", - сказав постійний представник Естонії в ООН Рейн Таммсаар.

Таммсаар зазначив, що ідея виключення Росії з Ради Безпеки ООН зараз часто обговорюється, але "немає жодних практичних заходів щодо того, як це може статися".

"Також зрозуміло, що протистояння тут безперервне. Те, що ми намагаємося зробити, це забезпечити політичну ізоляцію Росії в різних міжнародних організаціях, але в першу чергу в ООН", - додав він.

Постпред Єстонії вважає, що певною мірою це вже вдалося, а в майбутньому потрібно працювати над тим, щоб запобігти включенню Росії до міжнародних інституцій та організацій.