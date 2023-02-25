Постпред Эстонии: Реформа Совета безопасности ООН дала бы ей новую жизнь

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EER .

"С точки зрения реформы безопасности это даст новое дыхание. Понятно, что если так будет продолжаться и дальше, конфликты могут разрастаться, а один из важнейших органов всемирной организации не сможет их решить", - сказал постоянный представитель Эстонии в ООН Рейн Таммсаар.

Таммсаар отметил, что идея исключения России из Совета Безопасности ООН сейчас часто обсуждается, но "нет никаких практических мер по тому, как это может произойти".

"Также понятно, что противостояние здесь непрерывно. То, что мы пытаемся сделать, это обеспечить политическую изоляцию России в разных международных организациях, но в первую очередь ООН", - добавил он.

Постпред Эстонии считает, что в определенной степени это уже удалось, а в будущем нужно работать над тем, чтобы предотвратить включение России в международные институты и организации.