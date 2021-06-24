Постоянные налоговые изменения делают невозможной стабильную работу бизнеса в Украине, - Южанина

"Если вы не уравновесите свой фискальный подход либеральными изменениями, которые можете предложить для того, чтобы уменьшился процент тени в экономике - тогда, возможно, некоторые ваши предложения могли бы быть уместными. Но убивая несколько отраслей, вы просто искажаете всю ту шаткую стабильность, которая наблюдалась в течение этих двух лет", - уверена она.

По ее словам, в нынешнем виде законопроект принимать нельзя, ведь нет ни одной институции, инстанции, общественной организации, ассоциации, которая бы согласилась хотя бы с одной его нормой.

"Например, изменения в части администрирования невозможны в нашей стране, потому что недореформированная налоговая служба исказила даже те здоровые нормы, которые могли принести пользу и налогоплательщикам, и государству. И как раз не те схемы, которые существуют, искажают конкурентоспособность уже работающих компаний в Украине, а абсолютно непрозрачная налоговая и таможенная политика. Налоговая политика, которая не дает возможности даже спрогнозировать деятельность на ближайший год. Бизнес страдает от большого количества изменений, которые абсолютно делают невозможным нормальный, спокойный, конкурентный труд в Украине. Это вообще варварство против собственного украинского бизнеса", - подчеркнула Южанина.

Налоговая нестабильность, по ее словам, может отпугнуть от Украины последних инвесторов - потому что даже те, кто до последнего оставался работать, может в итоге уйти.

"Именно в такой нестабильный период для экономики и нестабильный период для деятельности точно надо ввести трехлетний мораторий на увеличение ставок налогов и сборов", - резюмировала Южанина.