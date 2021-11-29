Постоянное присутствие кораблей НАТО в Черном море нужно для поддержки Украины, - Шмыгаль

Шмыгаль отметил, что постоянное наращивание российского военного контингента около границ Украины - это один из инструментов политики Кремля.

"Ответом на агрессивные действия России должен стать солидарный ответ Украины, стран ЕС и НАТО. Обеспечение постоянного присутствия военных кораблей Альянса в Черном море было бы очень сильным сигналом в поддержку Украины", - подчеркнул премьер.

По словам политика, Кремль заинтересован не только в дестабилизации ситуации в Украине, но и в дестабилизации стран ЕС и НАТО.

"Газ уже используется как оружие не только против нашего государства, но и против всей Европы. Ситуация вокруг Северного потока-2 и уменьшение транзита "голубого топлива" через Украину - ярко подтверждают этот тезис", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, Россия использует и другие приему гибридной войны против Украины и Запада - кибератаки и дезинформационные кампании.