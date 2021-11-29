Постійна присутність кораблів НАТО у Чорному морі потрібна для підтримки України, - Шмигаль

Шмигаль зазначив, що постійне нарощування російського військового контингенту біля кордонів України - це один із інструментів політики Кремля.

"Відповіддю на агресивні дії Росії має стати солідарна відповідь України, країн ЄС та НАТО. Забезпечення постійної присутності військових кораблів Альянсу у Чорному морі було б дуже сильним сигналом на підтримку України", - наголосив прем'єр.

За словами політика, Кремль зацікавлений не лише у дестабілізації ситуації в Україні, але й у дестабілізації країн ЄС та НАТО.

"Газ уже використовується як зброя не лише проти нашої держави, а й проти всієї Європи. Ситуація навколо Північного потоку-2 та зменшення транзиту "блакитного палива" через Україну - яскраво підтверджують цю тезу", - сказав Шмигаль.

Крім того, Росія використовує й інші прийоми гібридної війни проти України та Заходу - кібератаки та дезінформаційні кампанії.