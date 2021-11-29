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Постоянное присутствие кораблей НАТО в Черном море нужно для поддержки Украины, - Шмыгаль

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Украина, Понедельник 29 ноября 2021 09:58
Постоянное присутствие кораблей НАТО в Черном море нужно для поддержки Украины, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал про ответ на действия РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Россия регулярно демонстрирует свой военный потенциал. По его словам, она хочет сорвать евроатлантические стремления Украины, потому нашей стране нужна поддержка НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Шмыгаль отметил, что постоянное наращивание российского военного контингента около границ Украины - это один из инструментов политики Кремля.

"Ответом на агрессивные действия России должен стать солидарный ответ Украины, стран ЕС и НАТО. Обеспечение постоянного присутствия военных кораблей Альянса в Черном море было бы очень сильным сигналом в поддержку Украины", - подчеркнул премьер.

По словам политика, Кремль заинтересован не только в дестабилизации ситуации в Украине, но и в дестабилизации стран ЕС и НАТО.

"Газ уже используется как оружие не только против нашего государства, но и против всей Европы. Ситуация вокруг Северного потока-2 и уменьшение транзита "голубого топлива" через Украину - ярко подтверждают этот тезис", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, Россия использует и другие приему гибридной войны против Украины и Запада - кибератаки и дезинформационные кампании.

Напомним, Россия сосредоточила более 90 тысяч военнослужащих в приграничных районах. Украинские военные готовы и способны отразить любую атаку.

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