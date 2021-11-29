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Постійна присутність кораблів НАТО у Чорному морі потрібна для підтримки України, - Шмигаль

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Україна, Понеділок 29 листопада 2021 09:58
Постійна присутність кораблів НАТО у Чорному морі потрібна для підтримки України, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про відповідь на дії РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Росія регулярно демонструє свій військовий потенціал. За його словами, вона хоче зірвати євроатлантичні прагнення України, тому нашій країні потрібна підтримка НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Шмигаль зазначив, що постійне нарощування російського військового контингенту біля кордонів України - це один із інструментів політики Кремля.

"Відповіддю на агресивні дії Росії має стати солідарна відповідь України, країн ЄС та НАТО. Забезпечення постійної присутності військових кораблів Альянсу у Чорному морі було б дуже сильним сигналом на підтримку України", - наголосив прем'єр.

За словами політика, Кремль зацікавлений не лише у дестабілізації ситуації в Україні, але й у дестабілізації країн ЄС та НАТО.

"Газ уже використовується як зброя не лише проти нашої держави, а й проти всієї Європи. Ситуація навколо Північного потоку-2 та зменшення транзиту "блакитного палива" через Україну - яскраво підтверджують цю тезу", - сказав Шмигаль.

Крім того, Росія використовує й інші прийоми гібридної війни проти України та Заходу - кібератаки та дезінформаційні кампанії.

Нагадаємо, Росія зосередила понад 90 тисяч військовослужбовців у прикордонних районах. Українські військові готові та здатні відбити будь-яку атаку.

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