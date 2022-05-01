UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Постоянно прячутся от обстрелов и не доедают. В Запорожской ОВА рассказали о ситуации в Орехове и Гуляйполе

Фото: в Запорожской ОВА рассказали о ситуации в Орехове и Гуляйполе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Запорожской области часть населенных пунктов оказалась на линии фронта. Это, в частности, касается Орехова и Гуляйполя, где ситуация близка к гуманитарной катастрофе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Запорожской ОВА.

Жители Орехова рассказали о том, как окрестности их города ежедневно страдают от вражеской артиллерии. Некоторым пострадавшим некуда ехать, их дома повредило снарядами, денег нет. На некоторых огородах в результате обстрелов появилось много воронок, погибает скот.

"Некоторые люди живут без крова, некоторых приютили другие жители", - рассказал спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев.

Кроме того, в городе сложная ситуация с продуктами.

"Хлеб поставляют с перебоями. Недавно удалось доставить гуманитарный груз с продовольственными наборами из Запорожья", - констатирует спикер.

По словам Арефьева, очень сложная ситуация и в Гуляйполе и других населенных пунктах, которые находятся под постоянными обстрелами.

Напомним, Орехов и Гуляйполе - населенные пункты, находящиеся на линии разграничения в Запорожской области и постоянно страдают от обстрелов.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 67-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская областьВойна в УкраинеЗапорожская ОГА