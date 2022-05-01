Постоянно прячутся от обстрелов и не доедают. В Запорожской ОВА рассказали о ситуации в Орехове и Гуляйполе

Жители Орехова рассказали о том, как окрестности их города ежедневно страдают от вражеской артиллерии. Некоторым пострадавшим некуда ехать, их дома повредило снарядами, денег нет. На некоторых огородах в результате обстрелов появилось много воронок, погибает скот.

"Некоторые люди живут без крова, некоторых приютили другие жители", - рассказал спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев.

Кроме того, в городе сложная ситуация с продуктами.

"Хлеб поставляют с перебоями. Недавно удалось доставить гуманитарный груз с продовольственными наборами из Запорожья", - констатирует спикер.

По словам Арефьева, очень сложная ситуация и в Гуляйполе и других населенных пунктах, которые находятся под постоянными обстрелами.