Постійно ховаються від обстрілів та не доїдають. У Запорізькій ОВА розповіли про ситуацію в Оріхові та Гуляйполі

Жителі Оріхова розповіли про те, як околиці їх міста щоденно потерпають від ворожої артилерії. Деяким постраждалим нікуди їхати, їх домівки пошкодило снарядами, грошей немає. На деяких городах внаслідок обстрілів з’явилось багато воронок, гине худоба.

"Деякі люди живуть без даху над головою, деяких прихистили інші жителі", - розповів речник Запорізької ОВА Іван Арєф’єв.

Крім того, у місті складна ситуація з продуктами.

"Хліб постачають з перебоями. Нещодавно вдалось доставити гуманітарний вантаж з продовольчими наборами із Запоріжжя", - констатує речник.

За словами Арєф’єва, дуже складна ситуація і у Гуляйполі та інших населених пунктах, які знаходяться під постійними обстрілами.