Постковидный синдром. В ВОЗ рассказали, какие симптомы встречаются чаще всего

По его словам, после коронавируса появляется некоторое головокружение, также могут быть проблемы с легочной системой.

"Общие симптомы включают усталость и одышку и другие симптомы, которые обычно влияют на повседневную жизнь - это изменение обоняния/вкуса, депрессия, кашель, проблемы с памятью, головная боль, недомогание после нагрузки, нарушения сна и тахикардия", - рассказал он.

Доктор Ярно Хабихт сообщил, что многие из этих симптомов появляются снова.

"И когда это происходит, а затем они остаются на более длительный период, тогда самое время позвонить вашему семейному врачу и проконсультироваться, может ли это быть постковидный синдром", - уточнил он.