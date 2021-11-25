Постковідний синдром. У ВООЗ розповіли, які симптоми зустрічаються найчастіше

За його словами, після коронавірусу з'являється деяке запаморочення, також можуть бути проблеми з легеневою системою.

"Загальні симптоми включають втому і задишку та інші симптоми, які зазвичай впливають на повсякденне життя - це зміна нюху/смаку, депресія, кашель, проблеми з пам'яттю, головний біль, нездужання після навантаження, порушення сну і тахікардія", - розповів він.

Доктор Ярно Хабіхт повідомив, що багато з цих симптомів з'являються знову.

"І коли це відбувається, а потім вони залишаються на більш тривалий період, тоді саме час зателефонувати вашому сімейному лікарю і проконсультуватися, чи може це бути постковідний синдром", - уточнив він.