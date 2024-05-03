Постійні спроби відновити положення з боку РФ: Плетенчук розповів про ситуацію на фронті

"Ситуація залишається сталою. Йдуть постійні спроби відновити положення з боку нашого ворога, постійно відбуваються штурми. Минулої доби це було 11 штурмів", - заявив він.

За його словами, здебільшого росіяни штурмують Запорізькій та Херсонський напрямки.

"Не дають спокою росіянам наші Кринки, сподіваються вони вибити звідти наших морпіхів, проте ці спроби марні. Зазвичай на добу там відбувається кілька штурмів, сьогодні їх вже було три. Так само вони не мали ніякого успіху, але ворог не полишає цих спроб. Така ситуація і в Роботине", - зазначив Плетенчук.

Він додав, що загарбники намагаються відновити контроль над островом Нестрига під прикриттям артилерії, дронів, але вони вимушені пересуватися малими групами.

"В них є велика перешкода - це наш Дніпро і відповідно, щоб його подолати вони вимушені використовувати човни, але в цей момент вони знаходяться на відкритій місцині і тому для них це досить складно і вони несуть втрати", - зазначив Плетенчук.