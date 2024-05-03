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Постоянные попытки восстановить положение со стороны РФ: Плетенчук рассказал о ситуации на фронте

Фото: пресс-секретарь Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные постоянно пытаются восстановить свое положение на юге.

Об этом заявил спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Ситуация остается постоянной. Идут постоянные попытки восстановить положение со стороны нашего врага, постоянно происходят штурмы. За прошедшие сутки это было 11 штурмов", - заявил он. 

По его словам, в основном россияне штурмуют Запорожской и Херсонский направления. 

"Не дают покоя россиянам наши Крынки, надеются они выбить оттуда наших морпехов, однако эти попытки тщетны. Обычно в сутки там происходит несколько штурмов, сегодня их уже было три. Так же они не имели никакого успеха, но враг не оставляет этих попыток. Такая ситуация и в Работино", - отметил Плетенчук.

Он добавил, что захватчики пытаются восстановить контроль над островом Нестрига под прикрытием артиллерии, дронов, но они вынуждены передвигаться малыми группами.

"У них есть большое препятствие - это наш Днепр и соответственно, чтобы его преодолеть они вынуждены использовать лодки, но в этот момент они находятся на открытой местности и поэтому для них это достаточно сложно и они несут потери", - отметил Плетенчук.

Освобождение острова Нестрыга

28 апреля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский объявил, что украинским защитникам удалось вернуть под свой контроль остров Нестрыга в Херсонской области. Это произошло после их продвижения в районе поселка Великанское в Херсонской области.

Ранее на территорию острова Нестрыга заходили российские диверсанты и, в частности, устанавливали минометы для обстрела населенных пунктов Херсонской области.

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