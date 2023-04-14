Постійні обстріли та атаки. Українські військові показала вуличні бої у Бахмуті

Українські захисники продовжують тримати оборону у місті-фортеці Бахмут. Бої йдуть на лише на околицях, але й у самому місті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.
На кадрах зафіксована робота бійців 1-го механізованого бату Третьої штурмової бригади. Військові зазначають, що у Бахмуті тривають вуличні бої, проте не вказують, у якому саме районі.
На відео можна помітити зруйновані квартали Бахмута. Майже кожна будівля пошкоджена внаслідок активних обстрілів. При цьому вибухи та стрілянина у місті не припиняються.
Бійці штурмової бригади зазначають, що російські бойовики б'ють з танків, артилерії, а жива сила невпинно штурмує позиції ЗСУ.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика!
Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ відбили на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках 49 атак окупантів.
За словами речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, наші воїни продовжують знищувати російських десантників у Бахмуті, яких кинули для підсилення "вагнерівців".
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