Постійні обстріли та атаки. Українські військові показала вуличні бої у Бахмуті

На кадрах зафіксована робота бійців 1-го механізованого бату Третьої штурмової бригади. Військові зазначають, що у Бахмуті тривають вуличні бої, проте не вказують, у якому саме районі.

На відео можна помітити зруйновані квартали Бахмута. Майже кожна будівля пошкоджена внаслідок активних обстрілів. При цьому вибухи та стрілянина у місті не припиняються.

Бійці штурмової бригади зазначають, що російські бойовики б'ють з танків, артилерії, а жива сила невпинно штурмує позиції ЗСУ.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!