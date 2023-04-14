RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Постоянные обстрелы и атаки. Украинские военные показали уличные бои в Бахмуте

Фото: ВСУ показали уличные бои в Бахмуте (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники продолжают держать оборону в городе-крепости Бахмут. Бои идут не только на окраинах, но и в самом городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

На кадрах зафиксирована работа бойцов 1-го механизированного бата Третьей штурмовой бригады. Военные отмечают, что в Бахмуте продолжаются уличные бои, однако не указывают, в каком районе.

На видео можно увидеть разрушенные кварталы Бахмута. Почти каждое здание повреждено в результате активных обстрелов. При этом взрывы и стрельба в городе не прекращаются.

Бойцы штурмовой бригады отмечают, что российские боевики бьют из танков, артиллерии, а живая сила неустанно штурмует позиции ВСУ.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, за минувшие сутки ВСУ отбили на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях 49 атак оккупантов.

По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, наши воины продолжают уничтожать российских десантников в Бахмуте, которых бросили для усиления "вагнеровцев".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
БахмутВойна в УкраинеВойна России против УкраиныВСУ