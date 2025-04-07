Постійні мита США: Трамп готує нові торговельні угоди для країн світу

Глава Білого дому наголосив, що Вашингтон запровадив постійні тарифи щодо інших країн, але не виключив індивідуальних переговорів з кожною державою.

"І те, й інше може бути правдою. Можуть бути постійні тарифи, а можуть бути і переговори... ми збираємося укладати справедливі та вигідні угоди з кожною країною - а якщо ні, то ми не матимемо з ними нічого спільного", - сказав Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.