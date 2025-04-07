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Постійні мита США: Трамп готує нові торговельні угоди для країн світу

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент США Дональд Трамп підтвердив нову тарифну політику Вашингтона, але готовий до діалогу з державами, які прагнуть більш вигідних умов для торгівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США.

Глава Білого дому наголосив, що Вашингтон запровадив постійні тарифи щодо інших країн, але не виключив індивідуальних переговорів з кожною державою.

"І те, й інше може бути правдою. Можуть бути постійні тарифи, а можуть бути і переговори... ми збираємося укладати справедливі та вигідні угоди з кожною країною - а якщо ні, то ми не матимемо з ними нічого спільного", - сказав Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Митна війна Трампа

2 квітня Дональд Трамп запровадив мита для ключових торговельних партнерів США. Нововведення торкнеться торгівлі на трильйони доларів.

Зокрема, набули чинності 34% тарифи на імпорт з Китаю. Пекін вирішив запровадити з 10 квітня 34% мита для імпорту зі США.

У відповідь Трамп анонсував з 9 квітня 50% тарифи на китайський імпорт.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про готовність Вашингтону до переговорів щодо нових тарифів з понад 50 країнами світу.

Тим часом Європейський Союз планує з 15 квітня запровадити контрзаходи щодо імпорту алюмінію та сталі у відповідь на тарифи США.

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Дональд ТрампТарифи