Постоянные пошлины США: Трамп готовит новые торговые соглашения для стран мира

Глава Белого дома отметил, что Вашингтон ввел постоянные тарифы в отношении других стран, но не исключил индивидуальных переговоров с каждым государством.

"И то, и другое может быть правдой. Могут быть постоянные тарифы, а могут быть и переговоры... мы собираемся заключать справедливые и выгодные соглашения с каждой страной - а если нет, то мы не будем иметь с ними ничего общего", - сказал Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.