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Постоянные пошлины США: Трамп готовит новые торговые соглашения для стран мира

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп подтвердил новую тарифную политику Вашингтона, но готов к диалогу с государствами, которые стремятся к более выгодным условиям для торговли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США.

Глава Белого дома отметил, что Вашингтон ввел постоянные тарифы в отношении других стран, но не исключил индивидуальных переговоров с каждым государством.

"И то, и другое может быть правдой. Могут быть постоянные тарифы, а могут быть и переговоры... мы собираемся заключать справедливые и выгодные соглашения с каждой страной - а если нет, то мы не будем иметь с ними ничего общего", - сказал Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Таможенная война Трампа

2 апреля Дональд Трамп ввел пошлины для ключевых торговых партнеров США. Нововведение затронет торговлю на триллионы долларов.

В частности, вступили в силу 34% тарифы на импорт из Китая. Пекин решил ввести с 10 апреля 34% пошлины для импорта из США.

В ответ Трамп анонсировал с 9 апреля 50% тарифы на китайский импорт.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности Вашингтона к переговорам по новым тарифам с более чем 50 странами мира.

Тем временем Европейский Союз планирует с 15 апреля ввести контрмеры в отношении импорта алюминия и стали в ответ на тарифы США.

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