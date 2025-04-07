Постоянные пошлины США: Трамп готовит новые торговые соглашения для стран мира

Президент США Дональд Трамп подтвердил новую тарифную политику Вашингтона, но готов к диалогу с государствами, которые стремятся к более выгодным условиям для торговли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США.
Глава Белого дома отметил, что Вашингтон ввел постоянные тарифы в отношении других стран, но не исключил индивидуальных переговоров с каждым государством.
"И то, и другое может быть правдой. Могут быть постоянные тарифы, а могут быть и переговоры... мы собираемся заключать справедливые и выгодные соглашения с каждой страной - а если нет, то мы не будем иметь с ними ничего общего", - сказал Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
2 апреля Дональд Трамп ввел пошлины для ключевых торговых партнеров США. Нововведение затронет торговлю на триллионы долларов.
В частности, вступили в силу 34% тарифы на импорт из Китая. Пекин решил ввести с 10 апреля 34% пошлины для импорта из США.
В ответ Трамп анонсировал с 9 апреля 50% тарифы на китайский импорт.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности Вашингтона к переговорам по новым тарифам с более чем 50 странами мира.
Тем временем Европейский Союз планирует с 15 апреля ввести контрмеры в отношении импорта алюминия и стали в ответ на тарифы США.
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