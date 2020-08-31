Постепенный рост: что происходит с курсом доллара 31 августа

В обменных пунктах Украины сегодня, 31 августа 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 27,64 гривен за доллар. Курс евро вырос на 13 копеек до 32,81 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,39 (27,38 - 28 августа), продажи - 27,64 (27,61 - 28 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,27 (32,17 - 28 августа), продажи - 32,81 (32,68 - 28 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,43 (3,42 - 28 августа), продажи 3,78 (3,77 - 28 августа) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 31 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 27,54 гривен за доллар, курс в покупке до 27,51 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 32,76 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 31 августа справочный курс на уровне 27,56 грн/доллар, повысив его по сравнению с 28 августа (27,47 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,50 - 27,70 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

По прогнозу аналитиков Альпари, в течение этой недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 гривен.

Как сообщало РБК-Украина, на прошлой неделе НБУ сократил покупку валюты на межбанке в два раза. Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 25-28 августа 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 68,00 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по продаже валюты.