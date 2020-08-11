Небольшое снижение: что происходит с курсом доллара 11 августа

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 1 копейку, евро на 12 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 11 августа 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 27,73 гривен за доллар. Курс евро снизился на 12 копеек до 32,57 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,50 (27,50 - 10 августа), продажи - 27,72 (27,73 - 10 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,09 (32,18 - 10 августа), продажи - 32,57 (32,69 - 10 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,43 (3,43 - 10 августа), продажи 3,83 (3,83 - 10 августа) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 11 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 27,62 гривен за доллар, курс в покупке до 27,60 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 32,43 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 11 августа справочный курс на уровне 27,60 грн/доллар, не изменив его по сравнению с 10 августа (27,60 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,50 - 27,70 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

По прогнозу аналитиков группы ICU, на текущей неделе курс доллара будет колебаться в пределах коридора 27,5-28 гривен за доллар с возможным незначительным укреплением гривны.

Отметим, по данным консенсус-прогноза, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит 27,00 грн/доллар.