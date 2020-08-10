Постепенное снижение: что происходит с курсом доллара 10 августа

В обменных пунктах Украины сегодня, 10 августа 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 27,73 гривен за доллар. Курс евро снизился на 14 копеек до 32,83 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,50 (27,53 - 7 августа), продажи - 27,73 (27,75 - 7 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,18 (32,28 - 7 августа), продажи - 32,69 (32,83 - 7 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,43 (3,41 - 7 августа), продажи 3,83 (3,84 - 7 августа) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 10 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 27,62 гривен за доллар, курс в покупке до 27,59 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 32,51 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 10 августа справочный курс на уровне 27,60 грн/доллар, снизив его по сравнению с 7 августа (27,65 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,50 - 27,70 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 3-7 августа 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 40,00 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по продаже валюты.

Курс доллара на межбанке в течение недели колебался в пределах 27,65-27,85 гривен за доллар, с тенденцией к снижению в конце недели до уровня 27,60 гривен.

Аналитики прогнозируют в течение ближайшей недели незначительное снижение курса доллара к гривне.

Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.