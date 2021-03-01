Постепенное повышение акциза на ТИЭНы даст госбюджету дополнительно 2,6 млрд грн, - ФРУ

"Предложенный темп повышения ставки акцизного налога будет сдерживать рост нелегального рынка табакосодержащих изделий, в отличие от разрушительного повышения на 320%, которое приведет к трехкратному уменьшению объема легального рынка ТИЭН", - отмечают в ФРУ.

По расчетам экспертов, реализация принятого комитетом предложения увеличит доходы государственного бюджета акцизного налога на ТИЭН в 2021 году на 2,6 млрд грн.

Директора департамента конкурентоспособности бизнеса Федерации работодателей Украины Александр Яворский отметил, что цифры оппонентов относительно мифических потерь государственного бюджета из-за этого шага откровенно плавают.

"Мы уже видели цифры и о 1,8 млрд грн бюджетных потерь, и о 2,3 млрд грн, теперь уже - 3 млрд. При таких темпах завтра дойдет до 10 млрд грн. Эта "цифровая вакханалия" показывает лишь одно - реальных расчетов у тех, кто "разгоняет" эту панику и измену нет вообще", - уверен Яворский.

В то же время эксперт отмечает, что в случае "шокового" сценария, если акциз будет повышен сразу в 4,2 раза - объемы легального и нелегального рынков ТИЭНов почти сравняются, и о реальных акцизных поступлениях можно будет забыть