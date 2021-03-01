Поступове підвищення акцизу на ТВЕНи дасть держбюджету додатково 2,6 млрд грн, - ФРУ

"Запропонований темп підвищення ставки акцизного податку стримуватиме зростання нелегального ринку тютюновмісних виробів, на відміну від руйнівного підвищення на 320%, яке призведе до трикратного зменшення обсягу легального ринку ТВЕН", - зазначають в ФРУ.

За розрахунками експертів, реалізація прийнятої комітетом пропозиції збільшить доходи державного бюджету з акцизного податку на ТВЕН у 2021 році на 2,6 млрд грн.

Департаменту конкурентоспроможності бізнесу Федерації роботодавців України Олександр Яворський зазначив, що цифри опонентів щодо міфічних втрат державного бюджету через цей крок відверто плавають.

"Ми вже бачили цифри й про 1,8 млрд грн бюджетних втрат, і про 2,3 млрд грн, тепер вже - 3 млрд. При таких темпах завтра дійде до 10 млрд грн. Ця "цифрова вакханалія" показує лише одне - реальних розрахунків в тих, хто "розганяє" цю паніку і зраду немає взагалі", - впевнений Яворський.

Водночас експерт наголошує, що у разі "шокового" сценарію, якщо акциз буде підвищено відразу в 4,2 рази - обсяги легального і нелегального ринків ТВЕНів майже зрівняються, і про реальні акцизні надходження можна буде забути