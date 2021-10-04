Поставщик "последней надежды" повысил цену газа на октябрь почти на 40%

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", которая выполняет функции поставщика "последней надежды", установила тариф на газ для своих клиентов в октябре 2021 года на уровне 16,56 гривен за кубометр (с НДС, но без платы за доставку). Цена на 38% выше, чем в сентябре (12,00 гривен за кубометр).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ГК "Нафтогаз Украины".
Как отметили в пресс-службе компании клиенты поставщика "последней надежды" в течение 60 дней должны выбрать рыночную газовую компанию и заключить с ней договор, чтобы получить другую цену на газ. Всего в Украине газ бытовым клиентам поставляют более 50 компаний.
На сегодня газ от поставщика "последней надежды" получают более 600 000 клиентов.
ГК "Нафтогаз Украины" как ПОН обслуживает домохозяйства в Донецкой, Херсонской и Полтавской областях, в городе Кременец Тернопольской области, в Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области, Коростышеве и Коростышевском районе Житомирской области, в городе Шепетовка Хмельницкой области.
ПОН поставляет газ в тех регионах, где газоснабжающая компания не смогла выполнить обязательств. Срок - не более 60 дней.
Отметим, с 1 мая в Украине действует годовая цена газа. Она не может меняться в сторону повышения. "Нафтогаз" определил годовой тариф на уровне 7,96 грн/куб. м.