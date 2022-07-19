Вместо поставок газа в Европу россиянам придется просто сжигать газ, - Галущенко

Как отметил министр, Канада и Германия создают опасный прецедент передачей турбины для "Газпрома". "Для россиян важен сам факт того, что они прижали две страны G7. Потому что завтра они будут требовать еще что-то, а послезавтра скажут: "давайте включать "Северный поток-2"", - сказал он.

По его словам, эта турбина не имеет никакого отношения к объемам поставки, потому что до последнего работало всего три турбины, и это не мешало прокачивать газ.

Галущенко напомнил, что когда определенные компании поддались на шантаж "Газпрома" и начали платить в рублях, это не гарантировало им поставки. "Если они действительно решат прекратить поставки в Европу, они придумают все что угодно - взрыв, новый ремонт", - сказал он.

Но, по его словам, Европе стоит понимать, что люфт для давления на ЕС у россиян уже сжимается. "За какое время они закончат заполнять свои хранилища на 76 млрд куб. м, и встанет вопрос, куда девать газ? Они должны его куда-то поставлять, или просто терять. Я не удивлюсь, если россияне его будут просто сжигать, хотя это даже для них будет слишком", - отметил министр.