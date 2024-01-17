Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань викрило концерн у Житомирській області, який, попри війну, поставляв Росії металеві вироби для виготовлення фортифікаційних загороджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Що сталось

Протягом 2022 року фігуранти поставили до Росії декілька партій відповідної продукції на понад 1,5 млн доларів США. Російські замовники, зі свого боку, використовували товари для створення загороджувальних систем по периметру військових об’єктів на території країни-терориста, а також тимчасово окупованих територіях.

Нелегальний експорт здійснювався за допомогою так званого "перерваного транзиту".

"Тобто, спочатку продукцію заводу-виробника відправляли до однієї з європейських країн нібито на замовлення іноземної афілійованої компанії. Але після отримання товару зарубіжне підприємство відправляло його до РФ під маркою ще однієї підконтрольної комерційної структури тільки вже з Близького Сходу", - пояснює СБУ.

Кінцевим одержувачем були російські компанії, які обслуговують потреби терористів.

"Під час обшуків в офісах та оселях фігурантів, а також у складських приміщеннях заводу-виробника, виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами оборудки", - додає пресслужба.

Фото: Поставляв Росії матеріали для фортифікаційних загороджень. СБУ та ДБР викрили концерн (ssu.gov.ua)

Що загрожує

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України - пособництво державі-агресору, вчинене організованою групою.

Зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці.