Поставляли обладнання до РФ для виробництва С-300: СБУ викрила ділків

В Полтавській області СБУ викрила ділків, які постачали до Росії спецобладнання для виробництва ЗРК С-300.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
До організації постачання причетний керівник місцевого підприємства-виробника алмазного інструменту та його спільник, який володіє бізнесом на території Росії. Фігуранти налагодили механізм прихованого переправлення продукції, яка використовувалась підприємствами військово-промислового комплексу РФ.
Зокрема серед "замовників" товару були представники Курського електроапаратного заводу, до якого відправляли інструментарій для виробництва енергозахисних систем на об’єктах військово-морського флоту Росії.
"Також ділки контактували з московським підприємством "НПП Торий", яке виготовляє комплектуючі для російських зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400", - пише СБУ.
В результаті комплексних заходів СБУ запобігла вивезенню до Росії понад 100 одиниць нової партії товару.
Зазначається, що для реалізації оборудки ділки відправляли продукцію спільникам до однієї з країн Південного Кавказу. Звідти вона переправлялась на адресу підконтрольної комерційної структури Росії.
Під час обшуків було виявлено:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ зібрала нові докази вини колишніх народних депутатів від Партії регіонів, а саме Олега Царьова, Дмитра Святаша та Ігоря Маркова, які сприяли агресії РФ проти України
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