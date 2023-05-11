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Поставляли оборудование в РФ для производства С-300: СБУ разоблачила дельцов

Фото: поставляли оборудование в РФ для производства С-300 (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Полтавской области СБУ разоблачила дельцов, поставлявших в Россию спецоборудование для производства ЗРК С-300.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

К организации поставок причастен руководитель местного предприятия-производителя алмазного инструмента и его сообщник, который владеет бизнесом на территории России. Фигуранты наладили механизм скрытой переправки продукции, которая использовалась предприятиями военно-промышленного комплекса РФ.

В частности среди "заказчиков" товара были представители Курского электроаппаратного завода, к которому отправляли инструментарий для производства энергозащитных систем на объектах военно-морского флота России.

"Также дельцы контактировали с московским предприятием "НПП Торий", которое производит комплектующие для российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400", - пишет СБУ.

В результате комплексных мероприятий СБУ предотвратила вывоз в Россию более 100 единиц новой партии товара.

Отмечается, что для реализации сделки дельцы отправляли продукцию сообщникам в одну из стран Южного Кавказа. Оттуда она переправлялась в адрес подконтрольной коммерческой структуры России.

В ходе обысков было обнаружено:

  • документы с поличным;
  • печати подконтрольных фигурантам российских компаний, занимавшихся реализацией продукции на территории России;
  • боевые припасы к автомату Калашникова.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ собрала новые доказательства вины бывших народных депутатов от Партии регионов, а именно Олега Царева, Дмитрия Святаша и Игоря Маркова, способствовавших агрессии РФ против Украины

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