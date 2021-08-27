Поставлял некачественные продукты для ВСУ: предпринимателю сообщено о подозрении

По данным следствия, между предпринимателем и воинской частью был заключен договор на закупку 10 тысяч килограмм мясных консерв для питания военнослужащих.

"Поставщик, достоверно зная, что технические характеристики товара не соответствуют государственным стандартам и другим требованиям в сфере оборота пищевых продуктов, передала воинской части этот товар. В дальнейшем должностные лица воинской части провели расчет с продавцом". - говорится в сообщении.

По заключению экспертов Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе, поставленные мясопродукты не соответствовали санитарным требованиям.

"В результате государственному бюджету нанесен ущерб в размере почти 800 тысяч грн", - сообщили в прокуратуре.

Фото: правоохранители разоблачили схему поставки некачественных продуктов питания для военнослужащих (gp.gov.ua)