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Поставлял некачественные продукты для ВСУ: предпринимателю сообщено о подозрении

Автор: Тиберий Юрик

В Киеве правоохранители разоблачили схему поставки некачественных продуктов питания для военнослужащих. Столичному предпринимателю сообщено о подозрении по факту растраты и присвоения средств государственного бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офис генерального прокурора.

По данным следствия, между предпринимателем и воинской частью был заключен договор на закупку 10 тысяч килограмм мясных консерв для питания военнослужащих.

"Поставщик, достоверно зная, что технические характеристики товара не соответствуют государственным стандартам и другим требованиям в сфере оборота пищевых продуктов, передала воинской части этот товар. В дальнейшем должностные лица воинской части провели расчет с продавцом". - говорится в сообщении.

По заключению экспертов Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе, поставленные мясопродукты не соответствовали санитарным требованиям.

"В результате государственному бюджету нанесен ущерб в размере почти 800 тысяч грн", - сообщили в прокуратуре.

Фото: правоохранители разоблачили схему поставки некачественных продуктов питания для военнослужащих (gp.gov.ua)

Напомним, что СБУ разоблачила незаконную схему добычи базальта в Ровенской области.

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