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Постачав неякісні продукти для ЗСУ: підприємцю повідомлено про підозру

Автор: Тіберій Юрик

В Києві правохоронці викрили схему постачання неякісних продуктів харчування для військослужбовців. Столичному підприємцю повідомлено про підозру за фактом розтрати та привласнення коштів державного бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офіса генерального прокурора.

За даними слідства, між підприємцем та військовою частиною був укладений договір на закупівлю 10 тисяч кілограм м’ясних консерв для харчування військовослужбовців.

"Постачальник, достовірно знаючи, що технічні характеристики товару не відповідають державним стандартам та іншим вимогам у сфері обігу харчових продуктів, передала військовій частині цей товар. У подальшому посадові особи військової частини провели розрахунок з продавцем". - йдеться в повідомленні.

За висновками експертів Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, поставлені м’ясопродукти не відповідали санітарним вимогам.

"Внаслідок цього державному бюджету завдано збитків у розмірі майже 800 тисяч грн", - повідомили в прокуратурі.

Фото: правохоронці викрили схему постачання неякісних продуктів харчування для військослужбовців (gp.gov.ua)

Нагадаємо, що СБУ викрила незаконну схему видобутку базальту у Рівненській області.

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Збройні сили УкраїниРозкрадання коштів