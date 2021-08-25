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Более 70 млн гривен убытков: СБУ разоблачила незаконное хищение недр

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Ровно, Среда 25 августа 2021 16:14
Более 70 млн гривен убытков: СБУ разоблачила незаконное хищение недр Фото: СБУ разоблачила масштабное хищение недр в Украине (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ разоблачила незаконную схему добычи базальта в Ровенской области. Деятельность злоумышленников нанесла более 70 млн гривен убытков государству.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Согласно данным следствия, организаторы схемы наладили незаконную добычу базальта на территории Костопольского района.

"Горные породы они скрыто сбывали представителям аффилированных предприятий, а незаконно полученные доходы легализовали через сеть подконтрольных фирм", - отмечает прессслужба.

В результате санкционированных обысков правоохранители изъяли:

  • технику, документацию и черновые записи;
  • 7 транспортных средств и оборудования, которое использовалось при добыче базальта;
  • деньги;
  • гранату Ф-1;
  • более 300 боевых патронов калибра 5,45 мм;
  • стрелковое оружие;

Фото: СБУ разоблачила масштабное хищение недр в Украине (ssu.gov.ua)

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Ровно Служба безопасности Украины
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