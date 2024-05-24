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Поставки західної зброї в Україну змогли знизити темп наступу РФ, - Генштаб Естонії

П'ятниця 24 травня 2024 22:48
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Поставки західної зброї в Україну змогли знизити темп наступу РФ, - Генштаб Естонії Архівне фото: ЗСУ зупинили наступ росіян за допомогою західної допомоги (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Постачання нового озброєння та боєприпасів для Збройних сил України з країн Заходу почали чинити певний ефект. Темп наступу росіян на Харківському напрямку падає.

Про це заявив Генштаб Естонії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"В останні дні Росія не досягла успіхів на жодному напрямку або цей успіх є проміжним. Однак ЗС РФ продовжує запеклі обстріли населення України та її об'єктів", - заявили в Естонії.

Харківська область

У Генштабі Естонії заявили, що темп настання російської армії на Харківському напрямі падає. Росія продовжує зміцнювати північний берег річки Вовча біля населеного пункту Вовчанськ та збільшувати свою присутність у "буферній зоні".

При цьому в Естонії припускають, що через нарощування своїх сил у цьому регіоні, у найближчому майбутньому можуть бути створені умови для розширення наступальних дій на інші прикордонні райони.

Донецька область та південь України

У Донецькій області росіяни зберігають колишню інтенсивність бойових дій, розширюючи площу захоплених територій за рахунок локальних тактичних успіхів.

"Основні бої без суттєвих тактичних змін зосереджені на Покровському напрямку в районі населеного пункту Очеретине та навколо Первомайського. Росія продовжує чинити тиск на Часів Яр", - пишуть у Генштабі.

На південному напрямку тривають бої у Запорізькій області у Роботиному, проте українська оборона тримається. Також у Генштабі Естонії заявили, що ЗСУ продовжують утримувати плацдарм на лівому березі річки Дніпро.

Західна зброя допомагає Україні

Країни Заходу активізували постачання озброєнь Україні після початку росіян у Харківській області.

Сьогодні США виділили Україні ще один пакет військової допомоги у війні із РФ. Розмір оголошеного пакету становить 275 млн доларів.

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