ua en ru
Пт, 24 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Поставки западного оружия в Украину смогли снизить темп наступления РФ, - Генштаб Эстонии

Пятница 24 мая 2024 22:48
UA EN RU
Поставки западного оружия в Украину смогли снизить темп наступления РФ, - Генштаб Эстонии Архивное фото: ВСУ остановили наступление россиян с помощью западной помощи (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Поставки нового вооружения и боеприпасов для Вооруженных сил Украины из стран Запада начали оказывать определенный эффект. Темп наступления россиян на Харьковском направлении падает.

Об этом заявил Генштаб Эстонии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"В последние дни Россия не добилась успехов ни на каком направлении или этот успех промежуточный. Однако ВС РФ продолжает ожесточенные обстрелы населения Украины и ее объектов", - заявили в Эстонии.

Харьковская область

В Генштабе Эстонии заявили, что темп наступления российской армии в Харьковском направлении падает. Россия продолжает укреплять северный берег реки Волчья у населенного пункта Волчанск и увеличивать свое присутствие в "буферной зоне".

При этом в Эстонии предполагают, что из-за наращивания своих сил в этом регионе в ближайшем будущем могут быть созданы условия для расширения наступательных действий на другие приграничные районы.

Донецкая область и юг Украины

В Донецкой области россияне сохраняют былую интенсивность боевых действий, расширяя площадь захваченных территорий за счет локальных тактических успехов.

"Основные бои без существенных тактических изменений сосредоточены на Покровском направлении в районе населенного пункта Очеретино и вокруг Первомайского. Россия продолжает оказывать давление на Часорв Яр", - пишут в Генштабе.

На южном направлении продолжаются бои в Запорожской области в Работино, однако украинская оборона держится. Также в Генштабе Эстонии заявили, что ВСУ продолжают удерживать плацдарм на левом берегу реки Днепр.

Западное оружие помогает Украине

Страны Запада активизировали поставки вооружений Украине после начала россиян в Харьковской области.

Сегодня США выделили Украине еще один пакет военной помощи в войне с РФ. Размер объявленного пакета составляет 275 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Донецкая область Эстония Харьков Война в Украине
NEWS
США объявили пакет помощи Украине на почти 300 млн долларов: что в нем
США объявили пакет помощи Украине на почти 300 млн долларов: что в нем
DAILY
План на лето. Куда нацелилась Россия и смогут ли ВСУ переломить ход войны до холодов
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина План на лето. Куда нацелилась Россия и смогут ли ВСУ переломить ход войны до холодов