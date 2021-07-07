Поставки в ВСУ некачественной техники: арестовали главу правления "Кузницы на Рыбацком"

В рамках дела о поставках в Вооруженные силы Украины некачественной техники еще одному из подозреваемых избрали меру пресечения. Суд арестовал главу правления "Кузницы на Рыбацком" Валерия Шандру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Сегодня Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, избрав Шандре меру пресечения в виде ареста на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн гривен.
В начале июля следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны, главе правления ЧАО "Кузница на Рыбацком" и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.
Их подозревают в сговоре и организации поставок в армейские подразделения в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в ВСУ. В итоге такая схема нанесла государству ущерб на сумму более 475 млн гривен.
Напомним, ранее суд избрал меру пресечения одному из фигурантов дела о поставках некачественной военной техники в ВСУ. Суд арестовал под залог одного из экс-директоров департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ.
Экс-чиновника арестовали на 2 месяца, но он может выйти на свободу, внеся около 475 млн гривен залога.