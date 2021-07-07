Постачання до ЗСУ неякісної техніки: арештували главу правління "Кузні на Рибальському"

У рамках справи про постачання до Збройних сил України неякісної техніки ще одному із підозрюваних обрали запобіжний захід. Суд арештував главу правління "Кузні на Рибальському" Валерія Шандру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.
Сьогодні Печерський райсуд Києва розглянув клопотання слідчих та задовольнив його у повному обсязі, обравши Шандрі запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі понад 443 млн гривень.
На початку липня слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику міністра оборони, голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" та ще двом колишнім начальникам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони.
Їх підозрюють у змові та організації поставок до армійських підрозділів протягом 2016-2018 років військової техніки низької якості. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам та не можуть використовуватися у ЗСУ. У підсумку така схема завдала державі збитків на суму понад 475 млн гривень.
Нагадаємо, раніше суд обрав запобіжний захід одному з фігурантів справи про постачання неякісної військової техніки у ЗСУ. Суд заарештував під заставу одного з екс-директорів департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки МОУ.
Екс-чиновника заарештували на 2 місяці, але він може вийти на свободу, внісши близько 475 млн гривень застави.