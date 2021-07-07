Постачання до ЗСУ неякісної техніки: арештували главу правління "Кузні на Рибальському"

У рамках справи про постачання до Збройних сил України неякісної техніки ще одному із підозрюваних обрали запобіжний захід. Суд арештував главу правління "Кузні на Рибальському" Валерія Шандру.

Сьогодні Печерський райсуд Києва розглянув клопотання слідчих та задовольнив його у повному обсязі, обравши Шандрі запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі понад 443 млн гривень.

На початку липня слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику міністра оборони, голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" та ще двом колишнім начальникам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони.

Їх підозрюють у змові та організації поставок до армійських підрозділів протягом 2016-2018 років військової техніки низької якості. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам та не можуть використовуватися у ЗСУ. У підсумку така схема завдала державі збитків на суму понад 475 млн гривень.