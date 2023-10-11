Поставки не виключені. У Білому домі висловилися про передачу Україні ракет ATACMS

Передача Україні ракет ATACMS не виключається. У процесі війни змінюються потреби, які США передають українській армії.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Голос Америки ".

"Передача ATACMS не виключена. Ми продовжуємо переглядати додаткові спроможності, яких Україна потребує", - сказав він.

За його словами, він зараз не в тій позиції, аби щось оголошувати на тему ракет ATACMS.

"Лише скажу: відповідно до того як змінюється війна, змінюються і спроможності, які ми надаємо Україні. І я думаю, ці видозміни будуть продовжуватись", - додав Кірбі.

Журналісти уточнили у нього, чи стосується це передачі ATACMS, але він сказав, що хоче зупинитися на сказаному.

ATACMS для України

Наприкінці вересня видання Newsweek повідомляло, що Україна найближчими днями отримає зелене світло на отримання вироблених у США ракет із касетними боєприпасами великої дальності. Йдеться і про ракети M26, M26A1 і M39 дальністю 36 км, 45 км і 160 км відповідно.

Нещодавно Байден сказав, що США виконали всі прохання Зеленського про постачання зброї. Таким чином він відповів на запитання журналістів про постачання ракет ATACMS.