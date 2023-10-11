ua en ru
Ср, 11 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Поставки не исключены. В Белом доме высказались о передаче Украине ракет ATACMS

США, Среда 11 октября 2023 22:48
UA EN RU
Поставки не исключены. В Белом доме высказались о передаче Украине ракет ATACMS Фото: Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Передача Украине ракет ATACMS не исключается. В процессе войны меняются потребности, которые США передают украинской армии.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Передача ATACMS не исключена. Мы продолжаем пересматривать дополнительные возможности, в которых Украина нуждается", - сказал он.

По его словам, он сейчас не в той позиции, чтобы что-то объявлять на тему ракет ATACMS.

"Только скажу: в соответствии с тем как меняется война, меняются и способности, которые мы предоставляем Украине. И я думаю, эти видоизменения будут продолжаться", - добавил Кирби.

Журналисты уточнили у него, касается ли это передачи ATACMS, но он сказал, что хочет остановиться на сказанном.

ATACMS для Украины

В конце сентября издание Newsweek сообщало, что Украина в ближайшие дни получит зеленый свет на получение производимых в США ракет с кассетными боеприпасами большой дальности. Речь идет и о ракетах M26, M26A1 и M39 дальностью 36 км, 45 км и 160 км соответственно.

Недавно Байден сказал, что США выполнили все просьбы Зеленского о поставках оружия. Таким образом он ответил на вопросы журналистов о поставках ракет ATACMS.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Белый дом Война в Украине
NEWS
Минобороны подвело итоги "Рамштайна-16". Что получит Украина
Минобороны подвело итоги "Рамштайна-16". Что получит Украина
DAILY
Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать