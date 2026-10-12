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Поставки вакцины от гриппа задерживаются, а лекарства "впрок" покупать не стоит: блиц с ЦОЗ

12:00 12.10.2026 Пн
7 мин
aimg Василина Копытко
Поставки вакцины от гриппа задерживаются, а лекарства "впрок" покупать не стоит: блиц с ЦОЗ В Украине стартовал эпидсезон гриппа, COVID-19 и других ОРВИ (фото Getty Images)
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В Украине стартовал эпидсезон гриппа, COVID-19 и других ОРВИ. Пока заболеваемость ниже, чем в прошлом году, но пик ожидают зимой. В то же время поставки вакцин против гриппа задерживаются, а точные сроки их появления еще не подтвердили.

РБК-Украина в блиц-интервью расспросило Центр общественного здоровья (ЦОЗ), когда ждать роста заболеваемости, какие вирусы будут циркулировать и как защититься от инфекций.

– Каким ЦОЗ ожидает эпидсезон 2026-2027: прогнозируется ли более высокая заболеваемость, чем в прошлом году?

– Новый эпидемический сезон гриппа, COVID-19 и других ОРВИ стартовал 28 сентября и продлится до 23 мая 2027-го. Сезон может развиваться по разным сценариям, и система эпидемиологического и вирусологического надзора готова выявить изменения на раннем этапе. На сегодня оснований прогнозировать более высокую заболеваемость, чем в сезоне 2025-2026 годов, нет.

Прошлый сезон имел низкую интенсивность эпидемического процесса, а общая заболеваемость была на 7,1% ниже, чем в 2024-2025 годах. Новый тоже начинается спокойно: на первой неделе заболеваемость ОРВИ была на 23,8% ниже, чем на аналогичной неделе прошлого года, а госпитализированных с респираторными инфекциями – вдвое меньше (1679 против 3510).

В то же время первая неделя не определяет характер всего сезона. Его течение будет зависеть от циркуляции вирусов гриппа, SARS-CoV-2 и других респираторных вирусов, а также от интенсивности их распространения среди населения.

Поэтому в начале сезона важно не столько прогнозировать его общий масштаб, сколько внимательно отслеживать еженедельную динамику заболеваемости, структуру циркулирующих вирусов и показатели тяжелого течения.

– Когда украинцам ждать пика заболеваемости – в ноябре, декабре или уже после Нового года? Фиксируется ли всплеск уже сейчас?

– Всплеска заболеваемости сейчас нет. На первой неделе эпидсезона, с 28 сентября по 4 октября, ОРВИ заболели 98 927 человек: 37 741 взрослый и 61 186 детей до 17 лет включительно.

Это на 2,1% больше, чем неделей ранее. Во всех регионах показатели соответствуют фоновому уровню интенсивности заболеваемости, эпидемический порог не превышен.

Положительный тест на COVID-19 имели 55 человек, случаев гриппа не фиксировали. Заметный рост наблюдался в начале сентября, после старта учебного года, когда увеличилось количество контактов, – поэтому почти две трети заболевших составляют дети.

Что касается пика: в прошлом сезоне максимальный уровень в Украине зарегистрировали лишь в феврале – на 8-й неделе 2026-го. Учитывая сезонность респираторных инфекций и опыт предыдущего сезона, наиболее вероятным периодом повышенной активности являются зимние месяцы – от конца года до начала весны.

Конкретное время пика будет зависеть от фактического развития эпидемического процесса, поэтому мы следим за еженедельной динамикой, приближением к эпидемическому порогу и структурой циркулирующих респираторных вирусов.

ЦОЗ еженедельно анализирует динамику заболеваемости, госпитализаций и результаты лабораторного надзора, что позволяет своевременно оценивать развитие эпидемической ситуации.

– Какие штаммы гриппа будут в Украине в этом сезоне?

– ВОЗ ежегодно оценивает, какие вирусы гриппа наиболее вероятны для циркуляции в новом сезоне, и соответственно обновляет рекомендации по составу сезонных вакцин. В Северном полушарии организация ожидает циркуляцию трех типов вирусов гриппа: A(H1N1), A(H3N2) и B (линия Victoria). На этот раз рекомендации обновили по всем трем компонентам вакцины, так как вирусы изменились по сравнению с прошлым сезоном.

Какие именно вирусы будут преобладать в Украине, покажут данные эпиднадзора. На первой неделе эпидсезона случаев гриппа в Украине еще не фиксировали.

– Появились ли новые штаммы коронавируса, которые вызывают беспокойство у ВОЗ, и ожидаются ли они в Украине?

– Вариантов, которые ВОЗ классифицировала бы как вызывающие беспокойство (VOC), пока нет. Организация отслеживает несколько вариантов, находящихся под мониторингом (VUM): XFG, NB.1.8.1, BA.3.2, а с конца июля – PQ.16.1.1.

По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, по состоянию на конец сентября в странах ЕС доминирует XFG. Однако нет данных, что эти варианты вызывают более тяжелое течение болезни.

Поскольку эти варианты распространены в Европе, их циркуляция в Украине ожидаема. Центр общественного здоровья отслеживает ситуацию в рамках вирусологического и геномного надзора. Важно, что на тяжесть течения больше влияет состояние здоровья человека и своевременное обращение к врачу, чем конкретный субвариант. Вакцинация против COVID-19 в Украине доступна бесплатно.

– Есть ли риск дефицита или перебоев с поставками вакцин против гриппа?

– Пока мы отмечаем запоздание поставки вакцины против гриппа в этом сезоне. Поскольку ВОЗ обновила рекомендации по составу вакцины на сезон 2026-2027 по всем трем компонентам, чтобы вакцина соответствовала вирусам, которые будут циркулировать в Северном полушарии, производителям пришлось перестраивать производство.

На сроки повлияло сочетание факторов: сложности производства обновленных сезонных вакцин, более поздняя доступность материалов и реагентов для контроля качества, а также производственные трудности по отдельным препаратам.

Такая ситуация складывается не только в Украине. В ряде европейских стран, в частности в Нидерландах, Норвегии, Дании и Ирландии, сообщают о задержках поставок отдельных вакцин, а в некоторых странах основные поставки перенесены на несколько недель, до ноября.

В Украине поставок от производителей пока не было. Идет работа, чтобы организовать их как можно быстрее. Точные сроки и объемы назовем, как только поставка будет подтверждена.

Рекомендация привиться остается актуальной на протяжении всего эпидсезона: защита формируется примерно через две недели после прививки, а пик заболеваемости в прошлом сезоне пришелся лишь на февраль. Пока вакцины нет, важно соблюдать другие эффективные меры профилактики.

– Будет ли вакцина бесплатной для отдельных групп риска?

– Вакцина от гриппа не предусмотрена Национальным календарем прививок, каждый может приобрести ее для себя, родных или людей, о которых заботится, в аптеке, как только состоится поставка.

– Можно ли делать прививки от гриппа и COVID-19 в один день?

– Да. Вакцины против гриппа и COVID-19 можно вводить в один день в разные участки тела, например в разные руки. Это не снижает эффективности ни одной из них и не повышает риск побочных реакций.

– Стоит ли делать экспресс-тест на COVID-19 при высокой температуре, кашле и боли в горле?

– Главная рекомендация – при первых признаках заболевания обращаться к семейному врачу. Именно он посоветует диагностику и назначит лечение. Это особенно важно для людей старшего возраста, беременных и людей с хроническими болезнями: лечение, назначенное в первые дни, снижает риски тяжелого течения.

– Кроме гриппа и COVID, какие респираторные вирусы могут представлять наибольшую угрозу этой осенью и зимой?

– Особое внимание стоит уделить респираторно-синцитиальному вирусу (РСВ), который может вызывать тяжелые инфекции нижних дыхательных путей. Для большинства людей он проходит как обычная простуда, но для младенцев, особенно до года, и для людей старшего возраста может вызывать бронхиолит и пневмонию.

Поэтому родителям маленьких детей важно знать тревожные признаки: учащенное или затрудненное дыхание, отказ от еды и питья, вялость. При таких симптомах следует сразу обращаться к врачу.

Также каждый сезон циркулируют риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа и метапневмовирус человека. В основном они вызывают легкие формы ОРВИ, но у отдельных групп населения также могут приводить к осложнениям.

От всех этих вирусов защищают те же простые меры: оставаться дома во время болезни, регулярно мыть руки, проветривать помещения и использовать маску в людных местах в пик сезона.

– РФ регулярно атакует логистические склады. Видит ли ЦОЗ риски перебоев с поставками критически важных лекарств этой зимой?

– Обеспечение лекарственными средствами и логистика их поставок входят в компетенцию структур "Медицинские закупки Украины" и Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, а мы занимаемся эпиднадзором.

С нашей стороны мы советуем не создавать домашних запасов лекарств "на всякий случай", кроме назначенных врачом, и именно в тех количествах, которые он определил. Людям с хроническими болезнями стоит заранее позаботиться о том, чтобы иметь дома запас препаратов, которые они принимают постоянно, на несколько недель и вовремя получать рецепты.

– Какие препараты стоит иметь дома до начала эпидсезона, а что покупать "впрок" не нужно?

– Дома стоит иметь стандартную аптечку, в которой есть термометр, жаропонижающие препараты (для детей – в детских формах и дозировках), а также несколько медицинских масок. Людям с хроническими болезнями нужно иметь достаточный запас препаратов, которые они принимают постоянно.

Покупать "впрок" не нужно антибиотики – они не действуют на вирусы, отпускаются по рецепту и должны применяться только по назначению врача. То же касается противовирусных препаратов: их назначает врач с учетом диагноза и состояния пациента.

Не стоит тратить средства и на средства с доказанной неэффективностью, которые рекламируют для "укрепления иммунитета". Главное правило – не заниматься самолечением: если состояние ухудшается, высокая температура держится более трех дней, появляются одышка, боль в груди или спутанность сознания, нужно сразу обращаться к врачу или вызывать скорую.

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