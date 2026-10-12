ua en ru
Пн, 12 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Поставки вакцин против гриппа задерживаются: в ЦОЗ объяснили причины и сроки

18:36 12.10.2026 Пн
2 мин
aimg Ирина Гамерская aimg Василина Копытко
Поставки вакцин против гриппа задерживаются: в ЦОЗ объяснили причины и сроки Фото: в Украине стартовал эпидсезон гриппа (кодаж РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Украине отмечают опоздание поставок вакцины против гриппа в сезоне 2026-2027 годов. Задержка связана с обновлением рекомендаций ВОЗ и перестройкой производства, и такая ситуация наблюдается в ряде стран Европы.

Об этом в блиц-интервью РБК-Украина рассказали в Центре общественного здоровья (ЦОЗ).

Почему задерживается поставка вакцин

По данным ЦОЗ, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по составу вакцины на сезон 2026-2027 годов по всем трем компонентам, чтобы она отвечала вирусам, которые будут циркулировать в Северном полушарии. Поэтому производителям пришлось перестраивать производственные процессы.

На сроки поставки повлияла совокупность факторов:

  • сложности производства обновленных сезонных препаратов;
  • более поздняя доступность материалов и реагентов для контроля качества;
  • отдельные производственные трудности в отношении некоторых препаратов.

В ЦОЗ подчеркивают, что задержка возникла не только в Украине. О переносе поставок вакцин (в некоторых случаях на ноябрь) сообщают Нидерланды, Норвегия, Дания и Ирландия.

Ситуация в Украине и как приобрести вакцину

В Украине поставки от производителей пока не состоялись, однако продолжается работа по ее скорейшей организации. Точные сроки и объемы поставок обещают объявить сразу после их подтверждения.

В Центре общественного здоровья уточнили, что вакцинация против гриппа не входит в Национальный календарь профилактических прививок. Соответственно каждый желающий сможет приобрести ее в аптеке для себя или близких сразу после поступления в продажу.

Стоит ли делать прививку позже

Рекомендация вакцинироваться остается актуальной на протяжении всего эпидсезона. Иммунная защита формируется примерно через две недели после прививки, а пик заболеваемости в прошлом сезоне пришелся лишь на февраль.

К моменту поступления вакцин в ЦОЗ призывают соблюдать другие эффективные меры профилактики.

Читайте также: Сентябрь-октябрь покажут. Как в "Дарнице" оценивают риск дефицита лекарств и что будет с ценами

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Грипп
Новости
Шаг в ЕС: Рада приняла важный закон об образовании для нацменьшинств
Шаг в ЕС: Рада приняла важный закон об образовании для нацменьшинств
Аналитика
Россию нужно загнать в угол, чтобы были настоящие переговоры: интервью с Андреем Сибигой
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Россию нужно загнать в угол, чтобы были настоящие переговоры: интервью с Андреем Сибигой