Поставки топлива ВСУ: ветераны внешней разведки раскритиковали действия НАБУ

Фото: Владимир Цыбулькин (скриншот)

Из-за действий НАБУ в 2017 году ВСУ недополучили более 10 тыс. тонн зимнего дизтоплива, сказал Цыбулькин

Своими действиями по срыву поставок топлива Вооруженным силам Украины (ВСУ) в 2017 году НАБУ фактически открыло второй фронт внутри страны. Об этом на пресс-конференции заявил член правления Фонда ветеранов внешней разведки Владимир Цыбулькин, сообщает РБК-Украина.

В пресс-конференции под названием "НАБУ: борьба с коррупцией или имитация?" также приняли участие председатель Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский, председатель Всеукраинского общественного объединения "Честное слово" Владимир Омельчук и кинорежиссер, создатель культового фильма "Война на нулевом километре" Василий Рыбальченко.

"Из-за действий НАБУ в 2017 году Вооруженными силами было недополучено более 10 тыс. тонн зимнего дизтоплива и свыше 5 тыс. тонн летнего дизеля, предусмотренных планами и потребностями для ведения боевых действий зимой 2017-2018 годов и весной 2018-го", - отметил Цыбулькин.

Представитель Фонда ветеранов внешней разведки отметил, что Министерством обороны в 2017 году не было использовано более 300 миллионов гривен, предусмотренных на обеспечение Вооруженных сил Украины необходимым топливом. Также он сообщил, что действия подчиненных Артема Сытника могли нанести ущерб государственному бюджету Украины на общую сумму 194,7 млн гривен. Из них 155,2 миллиона составляют убытки из-за повторной закупки зимнего дизельного топлива и 39,5 млн - при повторной закупки летнего дизтоплива.

"В связи с приведенными фактами, фронт, который фактически открыло против Вооруженных сил Украины НАБУ, появился не без участия Российской Федерации. Ведь известно, что если государство-агрессор не может начать вооруженное наступление против государства-жертвы, она начинает дестабилизировать тыл этого государства", - подчеркнул Цыбулькин.

Эксперт отметил, что в связи с созданием Национального антикоррупционного бюро, в стране фактически появилась организация, которая начала постоянно входить в конфликт с другими правоохранительными структурами и спецслужбами, а также часто находиться в "схемах, которые угрожают национальной безопасности государства".