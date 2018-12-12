Поставки палива ВСУ: ветерани зовнішньої розвідки розкритикували дії НАБУ

Фото: Володимир Цибулькін (скріншот)

Через дії НАБУ в 2017 році ВСУ недоотримали понад 10 тис. тонн зимового дизпалива, сказав Цибулькін

Своїми діями по зриву поставок палива Збройним силам України (ЗСУ) в 2017 році НАБУ фактично відкрило другий фронт всередині країни. Про це на прес-конференції заявив член правління Фонду ветеранів зовнішньої розвідки Володимир Цибулькін, повідомляє РБК-Україна.

У прес-конференції під назвою "НАБУ: боротьба з корупцією чи імітація?" також взяли участь голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський, голова Всеукраїнського громадського об'єднання "Чесне слово" Володимир Омельчук і кінорежисер, творець культового фільму "Війна на нульовому кілометрі" Василь Рибальченко

"Через дії НАБУ в 2017 році Збройними силами було недоотримано понад 10 тис. тонн зимового дизпалива та понад 5 тис. тонн річного дизеля, передбачених планами і потребами для ведення бойових дій взимку 2017-2018 років і навесні 2018-го", - зазначив Цибулькін.

Представник Фонду ветеранів зовнішньої розвідки зазначив, що Міністерством оборони в 2017 році не було використано понад 300 мільйонів гривень, передбачених на забезпечення Збройних сил України необхідним паливом. Також він повідомив, що дії підлеглих Артема Ситника могли завдати збитків державному бюджету України на загальну суму 194,7 млн гривень. З них 155,2 мільйона складають збитки через повторну закупівлю зимового дизельного палива та 39,5 млн - за повторної закупівлі річного дизпалива.

"У зв'язку з наведеними фактами, фронт, який фактично відкрило проти Збройних сил України НАБУ, з'явився не без участі Російської Федерації. Адже відомо, що якщо держава-агресор не може почати збройний наступ проти держави-жертви, вона починає дестабілізувати тил цієї держави", - підкреслив Цибулькін.

Експерт зазначив, що у зв'язку зі створенням Національного антикорупційного бюро, в країні фактично з'явилася організація, яка почала постійно входити в конфлікт з іншими правоохоронними структурами і спецслужбами, а також часто перебувати в "схемах, які загрожують національній безпеці держави".