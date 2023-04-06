Поставки російського дизпалива до Сінгапуру досягли річного максимуму, - Reuters

Поставки дизельного палива з Росії до Сінгапуру в березні досягли річного максимуму і, ймовірно, залишаться підвищеним у квітні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Світові торгові потоки нафти змінилися після того, як Європа заборонила імпорт російських нафтопродуктів з 5 лютого, а G7, ЄС та Австралія запровадили обмеження у 100 доларів на торгівлю російським дизельним паливом із використанням західних суден та страховки.
Імпорт дизельного палива Сінгапуром у березні досяг 46 000 тонн (342 700 барелів) після того, як танкер "Стемниця" прибув 24 березня з російського порту Надходка та вивантажив єдиний вантаж за місяць. Імпорт російського газойлю до Сінгапуру востаннє досяг рекордного рівня 95 000 тонн у грудні 2021 року, але азіатський нафтовий центр отримав лише 20 000 тонн промислового палива з Росії у 2022 році.
"Дані показали, що принаймні одна партія дизельного палива із наднизьким вмістом сірки вагою 44 000 тонн також має приземлитися у Сінгапурі з Калінінграда у квітні після перевалки з корабля на судно", - йдеться у матеріалі.
Сінгапур не є учасником санкцій проти РФ, але урядовець заявив у лютому, що компанії в країні повинні будуть враховувати та керувати будь-яким потенційним впливом на їхню ділову діяльність, транзакції та відносини з клієнтами при роботі з російською сирою нафтою та нафтопродуктами. Сінгапур зазвичай імпортує дизельне паливо з Південної Кореї, Тайваню та Китаю та експортує в основному до Малайзії, В'єтнаму та Австралії.
Нагадаємо, що Росія почала здійснювати перевалку дизельного палива з судна на судно поблизу африканських портів, прагнучи подальшого реекспорту.
Також повідомлялося, що мільйони барелів російської нафти та палива були переправлені між танкерами всього за кілька миль від узбережжя Греції, що є одним із низки обхідних шляхів, які трейдери використали для подолання санкцій Європейського союзу проти РФ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.