Поставки российского дизтоплива в Сингапур достигли годового максимума, - Reuters

Мировые торговые потоки нефти изменились после того, как Европа запретила импорт российских нефтепродуктов с 5 февраля, а G7, ЕС и Австралия ввели ограничения в 100 долларов на торговлю российским дизельным топливом с использованием западных судов и страховки.

Импорт дизельного топлива Сингапуром в марте достиг 46 000 тонн (342 700 баррелей) после того, как танкер "Стемница" прибыл 24 марта из российского порта Надходка и выгрузил единственный груз в месяц. Импорт российского газойля в Сингапур последний раз достиг рекордного уровня 95 000 тонн в декабре 2021 года, но азиатский нефтяной центр получил лишь 20 000 тонн промышленного топлива из России в 2022 году.

"Данные показали, что, по крайней мере, одна партия дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы весом 44 000 тонн также должна приземлиться в Сингапуре из Калининграда в апреле после перевалки с корабля на судно", - говорится в материале.

Сингапур не является участником санкций против РФ, но чиновник заявил в феврале, что компании в стране должны будут учитывать и управлять каким-либо потенциальным влиянием на их деловую деятельность, транзакции и отношения с клиентами при работе с российской сырой нефтью и нефтепродуктами. Сингапур обычно импортирует дизельное топливо из Южной Кореи, Тайваня и Китая и экспортируется в основном в Малайзию, Вьетнам и Австралию.