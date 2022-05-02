Поставки газа "Газпромом" на ключевые рынки в апреле упали до минимума за три месяца

Ежедневные продажи газа российским "Газпромом" на ключевые зарубежные рынки в апреле упал до самого низкого уровня за три месяца. Потребители переключились на более дешевые поставки СПГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным агентства, поставки газа "Газпромом" в апреле упали на 22% по сравнению с мартом. Отмечается, что российский монополист в прошлом месяце в среднем экспортировал 387 млн кубометров газа в день в страны дальнего зарубежья. За первые четыре месяца года компания экспортировала 50,1 млрд кубометров, что почти на 27% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Главными причинами падения экспорта "Газпрома" агентство называет относительно благоприятные погодные условия, а также политику ЕС, направленную на энергетическую независимость от России.

Издание отмечает, что европейские клиенты "Газпрома" могут позволить себе меньшие объемы, разрешенные контрактами. Вместо этого поставки газа пополняются из "более привлекательных источников". Например, рынок захлестнула волна сжиженного газа, что сдерживает цены на спотовом рынке.