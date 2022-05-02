Поставки газу "Газпромом" на ключові ринки в квітні впали до мінімуму за три місяці

Щоденні продажі газу російським "Газпромом" на ключові закордонні ринки у квітні впав до найнижчого рівня за три місяці. Споживачі переключилися на дешевші постачання СПГ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними агентства, постачання газу "Газпромом" у квітні впали на 22% в порівнянні з березнем. Відзначається, що російський монополіст минулого місяця в середньому експортував 387 млн кубометрів газу в день в країни далекого зарубіжжя. За перші чотири місяці року компанія експортувала 50,1 млрд кубометрів, що майже на 27% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Головними причинами падіння експорту "Газпрому" агентство називає відносно сприятливі погодні умови, а також політику ЄС, спрямовану на енергетичну незалежність від Росії.

Видання зазначає, що європейські клієнти "Газпрому" можуть дозволити собі менші обсяги, дозволені контрактами. Замість цього постачання газу поповнюються з "більш привабливих джерел". Наприклад, ринок захлеснула хвиля скрапленого газу, що стримує ціни на спотовому ринку.