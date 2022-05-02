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Поставки газу "Газпромом" на ключові ринки в квітні впали до мінімуму за три місяці

Фото: експорт "Газпрому" в квітні впав до тримісячного мінімуму (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Щоденні продажі газу російським "Газпромом" на ключові закордонні ринки у квітні впав до найнижчого рівня за три місяці. Споживачі переключилися на дешевші постачання СПГ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними агентства, постачання газу "Газпромом" у квітні впали на 22% в порівнянні з березнем. Відзначається, що російський монополіст минулого місяця в середньому експортував 387 млн кубометрів газу в день в країни далекого зарубіжжя. За перші чотири місяці року компанія експортувала 50,1 млрд кубометрів, що майже на 27% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Головними причинами падіння експорту "Газпрому" агентство називає відносно сприятливі погодні умови, а також політику ЄС, спрямовану на енергетичну незалежність від Росії.

Видання зазначає, що європейські клієнти "Газпрому" можуть дозволити собі менші обсяги, дозволені контрактами. Замість цього постачання газу поповнюються з "більш привабливих джерел". Наприклад, ринок захлеснула хвиля скрапленого газу, що стримує ціни на спотовому ринку.

Нагадаємо, раніше експерти спрогнозували, що експорт "Газпрому" на ринки Європи цього року скоротиться на третину.

Відзначимо, в кінці квітня "Газпром" припинив постачання газу до Болгарії, яка відмовилася платити рублями.

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