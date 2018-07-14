Поставка вертолетов Airbus обеспечит техническую независимость от РФ, - Яровой

Украина до сих пор использует вертолеты Ми-8, для которых нужны российские комплектующие

Поставка французских вертолетов компании Airbus Helicopters обеспечит техническую независимость Украины от Российской Федерации. Об этом на брифинге заявил первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой, передает пресс-служба ведомства.

В частности, Яровой отметил, что Украина до сих пор использует советские вертолеты Ми-8, которые нуждаются в ремонте, а без российских комплектующих невозможно их обслужить.

"Год назад возник вопрос, что украинский парк вертолетов зависит от поставок комплектующих из Российской Федерации. Мы приняли решение организовать работу с французской компанией Airbus Helicopters для того, чтобы обеспечить техникой все наши подразделения без участия РФ", - отметил Яровой.

Напомним, сегодня Украина и Франция подписали контракт на поставку 55 вертолетов компании Airbus Helicopters для системы авиабезопасности и защиты Министерства внутренних дел.