Украина и Франция подписали контракт на поставку вертолетов

Airbus Helicopters поставит Украине 55 вертолетов

Украина и Франция подписали контракт на поставку 55 вертолетов компании Airbus Helicopters для системы авиабезопасности и защиты Министерства внутренних дел Украины. Церемония подписания прошла в Киеве при участии премьер-министра Владимира Гройсмана, главы МВД Арсена Авакова и посла Франции в Украине Изабель Дюмон, передает корреспондент РБК-Украина.

На церемонии Гройсман подчеркнул, что контракт дает возможность получить 55 современных вертолетов, которые будут использоваться в системе безопасности. Он также добавил, что правительство рассчитывает на углубление сотрудничества с Airbus и в других сферах, и заявил о желании создать в Украине сервисный цент обслуживания авиатехники Airbus.

"Я также бы хотел уделить внимание…в связи с тем, что у нас будет достаточно серьезный количественный флот вертолетов Airbus, создать в Украине сервисный центр обслуживания авиации, и возможно это будет региональный центр - не только на Украину, но и на другие страны", - сказал Гройсман.

Он также отметил необходимость рассмотрения возможности сотрудничества между странами в авиационной отрасли, в частности в ремонтах или кооперации по производству элементов для летательных аппаратов.

Напомним, ранее сообщалось, что МВД запускает набор и подготовку пилотов новой авиационной службы.