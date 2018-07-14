Поставки вертольотів Airbus забезпечать технічну незалежність від РФ, - Ярий

Україна досі використовує вертольоти Мі-8, для яких потрібні російські комплектуючі

Поставка французьких вертольотів компанії Airbus Helicopters забезпечить технічну незалежність України від Російської Федерації. Про це на брифінгу заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, передає прес-служба відомства.

Зокрема, Яровий зазначив, що Україна досі використовує радянські вертольоти Мі-8, які потребують ремонту, а без російських комплектуючих неможливо їх обслужити.

"Рік тому виникло питання, що український парк вертольотів залежить від поставок комплектуючих з Російської Федерації. Ми прийняли рішення організувати роботу з французькою компанією Airbus Helicopters для того, щоб забезпечити технікою всі наші підрозділи без участі РФ", - зазначив Яровий.

Нагадаємо, сьогодні Україна і Франція підписали контракт на поставку 55 вертольотів компанії Airbus Helicopters для системи авіабезпеки та захисту Міністерства внутрішніх справ.