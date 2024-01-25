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Поставив ЗСУ неякісний одяг на десятки мільйонів: підприємець отримав підозру

Укрїна , Четвер 25 січня 2024 14:55
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Поставив ЗСУ неякісний одяг на десятки мільйонів: підприємець отримав підозру Фото: правоохоронці оголосили підозру приватному підприємцю за постачання ЗСУ наякісного одягу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохоронці повідомили про підозру директору приватного підприємства. Чоловік поставив ЗСУ неякісний одяг на 25 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу офісу Генпрокурора України.

"За даними слідства, наприкінці 2022 року підозрюваний уклав договір з однією з військових частин у місті Києві на поставку зимового форменого одягу для захисників України. Грошові кошти для забезпечення одягом підрозділів ЗСУ було виділено на підставі рішень КМВА з бюджету місцевої адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці виявили, що поставлений одяг є неякісним, не відповідає затвердженим технічним умовам та не може використовуватись за цільовим призначенням у ЗСУ.

"Внаслідок протиправних дій підозрюваного державі заподіяно понад 25 млн грн збитків", - зазначають в офісі Генпрокурора.

Наразі чоловікові обрано запобіжний захід.

Фото: обшуки у приватного підприємця через поставки неякісного одягу ЗСУ (t.me/pgo_gov_ua)

Резонансні справи на закупівлі неякісного одягу для ЗСУ

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало одного з найбільших постачальників Міноборони, який хотів дати хабар. Йшлося про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Зокрема, бізнесмена звинувачують в тому, що пропонував 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. Наразі Ігор Гринкевич перебуває в СІЗО.

Крім того, прокурори порушили кілька кримінальних проваджень за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на 1,5 млрд гривень.

Наразі всім учасникам, включно з Ігорем та Романом Гринкевичем, повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та участі у ній, а також шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч 5 ст. 190 КК України).

Трьом фігурантам у справі про постачання для ЗСУ обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Днями стало відомо, що сина Гринкевича затримали. Це сталося в Одесі.

Детально про те, як у тендерах на одяг для ЗСУ перемогли будівельні фірми, чим вони займалися до цього і хто такі Гринкевичі, також читайте в матеріалі РБК-Україна.

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